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В Госдуму внесли законопроект о защите россиян от бездомных собак

В Госдуму внесли проект о защите жизни и здоровья от угроз от бездомных животных
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cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

В Государственную думу внесли законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Документ размещен в думской электронной базе.

Проект закона был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. В рамках инициативы предлагается внести изменения в статьи 16 и 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, действующие положения предлагается дополнить нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах. Также представителей власти наделят полномочиями принимать другие решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан.

27 февраля депутат Госдумы Андрей Гимбатов заявил, что улицы российских городов следует очистить от «агрессивных тварей», то есть бездомных животных. Он отметил, что гуманное отношение к ним — нормально для любого адекватного человека. Однако, по мнению депутата, это не должно распространяться на «кровожадных диких зверей» в городах России.

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать при встрече с разъяренными собаками.

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