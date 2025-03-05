Во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя

Во Владивостоке детенышу тюленя понадобилась помощь специалистов после того, как его покусали собаки. Об этом сообщает Amur Mash.

Животное обнаружили на льдине, недалеко от берега в Эгершельде. Местные жители заметили детеныша тюленя с травмами, которые ему нанесли собаки. У тюленя пострадали голова и хвост, часть ран уже затянулись.

Волонтеры оказали ему необходимую помощь, сейчас животное находится на карантине в реабилитационном центре. Спустя некоторое время его отправят в уличный вольер.

Подобный случай произошел в Турции детеныш тюленя-монаха выбрался на сушу и не смог вернуться в воду из-за сильных волн. Его обнаружил рыбак, и стал ждать, пока за животным приплывет мать, но этого не произошло.

В результате мужчина на лодке отвез детеныша к месту, где находилась остальная стая, и вернул в воду.

До этого гостья отеля в Нидерландах обнаружила у себя в номере тюленя. Животное крепко спало, но, когда специалисты стали поднимать его, ему пришлось проснуться.

Ранее пляж в Калифорнии закрыли для посещений из-за нашествия морских львов.