Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя

Во Владивостоке спасли покусанного собаками детеныша тюленя

Во Владивостоке детенышу тюленя понадобилась помощь специалистов после того, как его покусали собаки. Об этом сообщает Amur Mash.

Животное обнаружили на льдине, недалеко от берега в Эгершельде. Местные жители заметили детеныша тюленя с травмами, которые ему нанесли собаки. У тюленя пострадали голова и хвост, часть ран уже затянулись.

Волонтеры оказали ему необходимую помощь, сейчас животное находится на карантине в реабилитационном центре. Спустя некоторое время его отправят в уличный вольер.

Подобный случай произошел в Турции детеныш тюленя-монаха выбрался на сушу и не смог вернуться в воду из-за сильных волн. Его обнаружил рыбак, и стал ждать, пока за животным приплывет мать, но этого не произошло.

В результате мужчина на лодке отвез детеныша к месту, где находилась остальная стая, и вернул в воду.

До этого гостья отеля в Нидерландах обнаружила у себя в номере тюленя. Животное крепко спало, но, когда специалисты стали поднимать его, ему пришлось проснуться.

Ранее пляж в Калифорнии закрыли для посещений из-за нашествия морских львов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами