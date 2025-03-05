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Россияне ответили, сталкиваются ли они с бездомными собаками у дома

«КП»: 56% россиян сталкиваются с агрессивными бездомными собаками у дома
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Freepik

Более половины (56%) россиян сталкиваются с бездомными собаками в своих районах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

По их словам, животные часто проявляют агрессию и кидаются на прохожих.

«Собак полно, бродят стаями, хоть и чипированные, но агрессивные. Кидаются на детей около школ, все родители и дети их боятся», — поделилась участница опроса.

Еще 26% респондентов ответили, что в их населенном пункте тоже есть бездомные собаки, однако, они спокойные и дружелюбные. Только 15% участников опроса сообщили, что в их районе совсем нет бездомных животных. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Накануне Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщал, что в Армавире бродячая собака набросилась на 12-летнего мальчика возле школы и прокусила ему ногу. Инцидент произошел возле лицея №11, когда мальчик шел забирать с секции сестру. Агрессивная беспризорная собака внезапно набросилась на ребенка и вцепилась ему в ногу — пес прокусил школьнику голень.

Теперь мальчику необходимо пройти курс уколов от бешенства, а также справиться с психологической травмой — он боится выходить из дома один, а также панически боится собак.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

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