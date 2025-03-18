Украина готова завершить конфликт в этом году

Украина по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии выразила готовность завершить конфликт в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время выступления на конференции «Диалог Райсина», проходящей в Нью-Дели.

«Мы готовы к этому», — подчеркнул он, отметив, что по итогам встречи представителей США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) у Киева появилась «другая скорость».

18 марта Сибига говорил, что власти Украины находятся на этапе детального обсуждения размещения в стране миротворцев из других стран. По словам главы МИД, на данный момент украинская сторона активно обсуждает «географию, количество, мандат», объясняя, что размещение военного контингента уже не является абстрактной идеей.

14 марта президент Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Украины рассказал об обсуждении «географии» размещения миротворцев.