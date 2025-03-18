Глава МИД Украины рассказал об обсуждении «географии» размещения миротворцев

Власти Украины находятся на этапе детального обсуждения размещения в стране миротворцев из других стран. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

«Мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей», — заявил он.

По словам главы МИД, на данный момент украинская сторона активно обсуждает «географию, количество, мандат», объясняя, что размещение военного контингента уже не является абстрактной идеей.

До этого Сибига перечислил три «красных линии» в случае переговоров с Россией. По его словам, власти Украины не намерены официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Евросоюз, а также соглашаться на ограничение вооруженных сил.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский высказался о территориальных уступках в рамках конфликта с Россией. Украинский лидер заявил, что сложно принимать решение по этому вопросу.

Он считает, что вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, однако позиция Киева остается неизменной. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Ранее депутат Госдумы отверг названные Украиной три красные линии.