Мяч с нюансом: есть ли шанс у 30-дневного перемирия России и Украины?

И что надо сделать, чтобы прекращение огня все же состоялось

Прошедшая неделя, возможно, войдет в учебники по дипломатии. Куда-то в главку про то, как отбиваться от ненужного перемирия.

На неделе мастер-класс показали все: даже украинцы, в чьих дипломатических способностях я обычно сомневаюсь. Чтобы выскользнуть из мертвой хватки Дональда Трампа, требовавшего мира любой ценой, в Джидде они подсунули ему филькину грамоту с бестолковым перемирием. Украина добилась возобновления военной помощи, не взяв на себя никаких обязательств, кроме подписания столь же бестолкового соглашения по недрам. К тому же она заставила Трампа, как дурака, трубить на весь мир о великой победе — хотя по факту его просто завели на тупиковую дорожку, которая ведет к прекращению переговоров.

Откровенно говоря, до сих пор не понимаю, как американцы купились на этот трюк. Возможно, дело в том, что украинская делегация взяла их измором — восьмичасовым забалтыванием. Возможно, сыграла на том, что Трамп любит лесть и не любит вдаваться в детали. Возможно, имело место нечто другое — обстоятельство, о котором мы узнаем уже позже из мемуаров переговорщиков.

Так или иначе, администрация Трампа приняла план по 30-дневному прекращению огня — изначально идею Великобритании и Франции, которые играют первую скрипку в западной «партии войны» и не очень жалуют нынешние власти США. Задачей европейцев было не допустить, чтобы Америка вышла из конфликта и свалила на них содержание Киева. Поэтому Лондон и Париж и предложили заведомо неприемлемую для России идею. Вероятно, с расчетом на то, что Москва откажется от переброшенного ей «мяча», а импульсивный Трамп начнет рвать и метать, чем еще сильнее завязнет в украинской истории.

Впрочем, российские власти тоже оказались не лыком шиты. Они правильно оценили, что предложенный вариант перемирия лишь даст Украине стратегическую передышку и возможность бесконечно долго затягивать переговоры (ведь никаких обязательств по этому поводу у нее нет).

А Россия только потеряет военную инициативу, не добившись от Киева серьезных уступок или гарантий продолжения диалога. Слишком уж много стратегических рисков при крайне сомнительной выгоде.

Поэтому Владимир Путин отреагировал на идею 30-дневного перемирия ровно так, как на нее надо было отреагировать. Не отказал Трампу, но и не сказал однозначного «да», похвалил президента США и предложил доработать «нюансы», параллельно выставив свои условия прекращения огня — остановку американской военной помощи и прекращение мобилизации на Украине.

Из двух условий Путина прекращение военной помощи — это самая реализуемая часть. Ведь оружие из байденовских пакетов уже передали Украине, а новые Трамп и так не горел желанием выделять Киеву. А вот украинская часть определенно была призвана поставить Зеленского враскорячку, заставив его выбирать между невыполнимыми условиями и риском снова навлечь на себя гнев Вашингтона. То есть «мяч» вместе с «нюансами» вернули уже в руки Киеву. И пока писались эти строки, реакции оттуда еще не было.

Глядя на то, как стороны украинского конфликта перебрасывают идею с перемирием друг другу, словно горячую картошку, невольно задаешься вопросом: неужели она настолько плоха? Отнюдь нет. Даже для России прекращение огня было бы полезным, хотя преобладающее мнение сейчас иное. Как минимум, оно позволило бы добиться еще не достигнутых целей СВО малой кровью за столом переговоров. Такую возможность, согласитесь, глупо отметать.

Но для этого план по прекращению огня должен быть содержательным — а не таким пустым, как американо-украинский договор от 11 марта. Быстрое соглашение без четко прописанных обязательств создает пространство для злоупотреблений. Трампу на это все равно — в этой истории его интересуют только дешевые политические очки, способные поправить рейтинги, пошатнувшиеся уже на второй месяц хаотичного правления. А России, которая хочет создать условия для долговечного мира, содержание куда важнее формы.

Для нас любое перемирие должно отвечать двум условиям. Во-первых, как уже сказал Путин, оно должно содержать гарантии, что противники России не воспользуются прекращением огня в корыстных целях.

Во-вторых, оно должно работать на восстановление доверия и отражать реальное желание Украины довести мирный диалог до логического конца (об этом Путин пока не говорил).

В ходе предварительных консультаций было бы неплохо получить от Киева конкретику, что он собирается делать после объявления перемирия. Начать можно с простого жеста доброй воли: отменить указ о запрете переговоров. За этим должны последовать отмена военного положения и назначение даты выборов президента Украины. Если Трамп до сих пор придерживается трехэтапного плана «перемирие — выборы — мир», то убедить его в необходимости этих шагов будет не так уж и сложно. А вот реакция Владимира Зеленского скажет о многом.

Может получиться так, что по итогам консультаций с американцами в Москве и личных переговоров Путина и Трампа многострадальный 30-дневный план приблизится к идеалу. Но реальность, к сожалению, может оказаться иной.

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