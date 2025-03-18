Трамп заявил о согласовании элементов украинского урегулирования

Многие элементы договоренности об урегулировании на Украине были согласованы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему социальной сети Тruth Social.

«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — написал он.

Американский лидер добавил, что «очень ждет» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизнеспособное урегулирование конфликта на Украине возможно только при учете и решении его первопричин.

Также он подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет 18 марта. Песков не стал раскрывать его повестку, однако глава США ранее заявил, что собирается обсудить с российским лидером территориальный вопрос и контроль над АЭС.

14 марта хозяин Белого дома говорил, что получил «очень хорошие ответы» от России и Украины на предложение по прекращению огня. По его словам, Соединенные Штаты хотят добиться прекращения огня от российской стороны после того, как Киев согласился пойти на это.

Ранее Трамп назвал сарказмом свои слова о завершении украинского конфликта за 24 часа.