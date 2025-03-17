Кремль подтвердил переговоры Путина и Трампа. В Европе призвали США не идти на уступки

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить в Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на необговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 18 марта. Об этом официальный представитель Кремля сообщил на брифинге для журналистов.

«Да, это действительно так. Во вторник действительно готовится такой разговор», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента не стал раскрывать повестку будущего разговора, подчеркнув, что содержание подобных бесед никогда не озвучивается заранее.

Ранее о намерении провести переговоры сообщил сам Дональд Трамп. Он рассказал, что собирается обсудить с Владимиром Путиным территориальный вопрос и контроль над атомными электростанциями. Президент США также подчеркнул, что многие вопросы уже были обсуждены и с Россией, и с Украиной. По его словам, дела с РФ сейчас «идут хорошо».

Не идти на уступки

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок после заявления Трампа призвала главу Белого дома не идти на необговоренные уступки Владимиру Путину в ущерб Украине, передает Tagesschau.

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно», — заявила она.

При этом, как отмечает телеканал, Бербок не стала открыто критиковать запланированные контакты президентов России и США, назвав их частью процесса. Глава МИД Германии также добавила, что основой всех переговоров должна быть территориальная целостность Украины.

Как продвигаются переговоры по Украине

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал, что 13 марта встретился с Путиным и провел с ним «дискуссию, основанную на поиске решений». Уиткофф также заявил, что он ожидает достижения перемирия на Украине в течение нескольких недель. Спецпредставитель американского президента отказался называть условия, выдвинутые Москвой, но отметил, что территории, который сейчас находятся под контролем РФ, будут частью дискуссии о прекращении огня.

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Президент России ранее заявил, что Москва поддерживает идею 30-дневного перемирия, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. Путин добавил, что РФ хочет получить гарантии, что Украина во время предполагаемого прекращения огня не будет проводить мобилизацию, получать оружие и готовить солдат. Глава государства также в очередной раз повторил, что при обсуждении договоренностей Москва будет исходить из ситуации на земле.

Дональд Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа хорошими и продуктивным, отметив, что существуют все шансы, чтобы украинский конфликт в скором времени закончился. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на самом деле не хочет заключать 30-дневное перемирие. По его словам, заявление российского лидера — это лишь «очередные манипуляции».

«Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше», — отметил Зеленский.

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15 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News намекнул, что в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине за Россией могут закрепить суверенитет над Крымом и другими новыми территориями. Он заявил, что Россия и Украина выдвинули свои требования, которые они хотели бы видеть в итоговом документе. При этом Уолтц подчеркнул, что обеим сторонам придется пойти на компромиссы для достижения мира.

Зеленский позже заявил, что Европа и США не должны идти навстречу Москве и принимать во внимание выдвинутые ей условия завершения конфликта, в том числе по вопросу размещения на Украине миротворческого контингента. Он также отметил, что военный контингент должен иметь поддержку американской стороны и сможет стать основой будущих Вооруженных сил Европы, что сделает мир прочным.

Кроме этого, украинский президент также выступил с призывом усилить санкционное давление на Россию, «чтобы сделать хотя бы первые шаги к прекращению войны».