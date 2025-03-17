В Кремле назвали критерий жизнеспособного урегулирования конфликта на Украине

Песков: урегулирование конфликта на Украине возможно при учете его первопричин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что что жизнеспособное урегулирование конфликта на Украине возможно только при учете и решении его первопричин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной», — сказал представитель Кремля.

По мнению Песков, намерения Евросоюза воспринимаются как «дополнительные первопричины».

«Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал пресс-секретарь.

17 марта официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс заявил в эфире телеканала Fox Business, что президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио совершают активные дипломатические усилия с Украиной и Россией, чтобы добиться прекращения украинского конфликта.

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