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Трамп заявил, что США получили хорошие ответы от РФ и Украины

Трамп: США получили «очень хорошие ответы» от РФ и Украины по прекращению огня
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления в министерстве юстиции заявил, что получил «очень хорошие ответы» от России и Украины на предложение по прекращению огня. Трансляцию вел телеканал Fox 26.

По словам американского президента, США хотят добиться прекращения огня от российской стороны после того, как Украина согласилась на это пойти.

«У нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов», — поделился Трамп.

Он добавил, что до прекращения огня предстоит пройти еще очень долгий путь.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа, касающееся судьбы украинских военных, блокированных в Курской области.

По его словам, Путин гарантировал военнослужащим ВСУ сохранение жизни и достойные условия в случае, если Киев отдаст приказ о сложении оружия и сдаче в плен.

Ранее Трамп объяснил невозможность заключить мир на Украине за одни сутки, как он обещал.

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