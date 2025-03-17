Трамп оценил влияние остановки помощи США на разгром ВСУ под Курском

Американский президент Дональд Трамп во время визита в Центр исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне ответил на вопрос о влиянии остановки помощи США Украине на разгром ВСУ в Курской области.

По его словам, эти обстоятельства не связаны.

«Нет. На самом деле все наоборот», — сказал политик.

О решении США приостановить военную помощь Украине стало известно 4 марта. Украинские власти допустили, что это может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США «подталкивает нас к капитуляции» и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа надавить на Россию.