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В Белом доме заявили о готовности Трампа применить давление на Россию

В Белом доме сообщили, что Трамп готов задействовать рычаги давления на Россию
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп готов применить санкционное давление на Москву, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным не оправдает ожиданий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо», — отметила она.

Левитт уточнила, что не может заранее оглашать решение «по такому серьезному вопросу».

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В феврале Путин отмечал, что отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды России и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа.

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