«Болезненно, но не смертельно»: Украина продолжит воевать после остановки помощи США

Украинские власти считают, что приостановка военной помощи со стороны США может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США Трамп «подталкивает нас к капитуляции» и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире.

Украинские власти считают, что решение США прекратить всю военную помощь Киеву будет болезненным, но не смертельным, выяснило Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

«Во-первых, это приостановка, которая оставляет надежду на ее возобновление. Так что это мера принудительной дипломатии, а не разрыв. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно. Это будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но не приведет к поражению. В-третьих, я убежден, что с новой администрацией будет найдена формула решения», — сказал источник.

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По данным Politico, американская администрация пока что не издала официальный указ о прекращении помощи, но ее приостановили для пересмотра. Также в США хотят убедиться, что она «способствует решению проблемы». Газета считает, что доля США в поставках Украине военной техники занимает только 20%: 55% производит Киев, 25% передает Европа и другие страны. Однако именно Вашингтон отправляет наиболее смертоносные и важные орудия. Кроме этого, Украина сильно зависит от данных разведки США и поставок средств ПВО, без этого им будет сложно защищаться от БПЛА и ракет.

Politico пишет, что украинцы ощущают предательство, так как их важный союзник якобы переходит на пророссийскую позицию, а президент США Дональд Трамп пытается как можно быстрее заключить мирное соглашение.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что власти страны были готовы к приостановке военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

В своем видеообращении к гражданам Зеленский сообщил, что поручил представителям военного и дипломатического ведомств связаться с властями США, чтобы получить дополнительную официальную информацию.Президент напомнил, что уже были паузы с поставкой того или иного американского оборудования.

«Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты», – заявил Зеленский.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова продолжать сотрудничество с США и выразил надежду на это. Однако на территориальные уступки они не пойдут:

«Если вопрос про то, велись ли конкретные переговоры по территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины, то таких переговоров не велось. Мне про это неизвестно. Но в публичной сфере мы слышим заявления, что Украине придется уступить какие-либо территории. С моей точки зрения, <...> это невозможно».

Шмыгаль отметил, что пауза в американских поставках оружия создает риски для системы противовоздушной обороны. «Конечно же, вклад США существенный. В первую очередь это касается систем Patriot. Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой», — сказал премьер-министр, но заверил, что ВСУ смогут удержать фронт и после приостановки помощи США.

Politico пишет, что украинский президент Владимир Зеленский хочет мира, но только прочного и справедливого с гарантиями безопасности. По его словам, отказ США от обязательств поможет «исключительно [президенту РФ Владимиру] Путину». Украинский оппозиционный депутат Ирина Геращенко считает, что прекращение поставок станет «чрезвычайно серьезным и ощутимым ударом».

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко сказал The New York Times, что решение США стало своего рода «политическим Перл-Харбором». Он добавил, что это наиболее болезненно, так как исходит не от врага, а от друга. Депутат считает, что у американского лидера есть возможность оказывать давление на РФ, но вместо этого он выбирает давить «на жертву агрессии».

«Это выглядит ужасно. Особенно когда речь идет о системах ПВО. Эта остановка помощи — уже политический удар по Украине», — добавил Мережко. Он считает, что «Трамп, похоже, подталкивает нас к капитуляции».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале пояснил, что США приостановят всю текущую помощь, в том числе уже идущую на Украину и находящуюся в Польше.

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«Останавливают до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский продемонстрирует добросовестную приверженность миру», — добавил Гончаренко.

Он назвал происходящее катастрофой. Депутат считает, что нужно извиниться перед американской администрацией, если они этого хотят, начать системно работать и с демократами, и с республиканцами, а также разрабатывать план на случай прекращения помощи.

«Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против. У нас и так хватает врагов, давайте хоть друзей терять не будем», — считает Гончаренко.

Реакция России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прекращение военной помощи со стороны США может стать самым большим вкладом в мир на Украине.

«Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь <...>. То есть они как-то будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем все-таки до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов», — уточнил Песков.

В Европе действительно планировали выделить Украине новый пакет военной помощи, однако Венгрия заблокировала это решение. В прошлом году американский конгресс девять месяцев не мог проголосовать за выделение новой помощи, из-за чего Украина не получала обещанного оружия. Этот период не стал трагедией для страны.

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Помощь могут возобновить

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в беседе с журналистами, что США могут возобновить передачу военной помощи Украине, но они хотят, чтобы Киев начал вести переговоры о мире с Россией.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», — отметил Вэнс.