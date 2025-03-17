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Путин сообщил, что ждет президента Таджикистана на торжествах по случаю 80-летия Победы

Путин пригласил Рахмона на торжества по случаю 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин, что ждет главу Таджикистана Эмомали Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом российский лидер сказал на переговорах с коллегой, его цитирует РИА Новости.

«‎Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. Ждем вас 9 мая на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»‎, — сказал Путин.

Переговоры лидеров двух стран начались 17 марта. На встрече российский лидер выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана.

Кроме того, президент РФ сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин отметил, что Таджикистан активно работает в организации.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

Ранее Путин поговорил по телефону с Рахмоном.

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