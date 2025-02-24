Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры двух государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, а также затронули в своем разговоре тему безопасности.

«Лидеры обсудили шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. Поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам государств», — говорится в публикации.

В Кремле добавили, что Путин и Рахмон согласовали график личных контактов.

24 февраля Путин в ходе телефонного разговора проинформировал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время контактах между представителями России и США. В Кремле отметили, что разговор Путина и Си Цзиньпина носил теплый и дружеский характер.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.