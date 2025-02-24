Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана

Путин обсудил с Рахмоном торгово-экономическое сотрудничество
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры двух государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, а также затронули в своем разговоре тему безопасности.

«Лидеры обсудили шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. Поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам государств», — говорится в публикации.

В Кремле добавили, что Путин и Рахмон согласовали график личных контактов.

24 февраля Путин в ходе телефонного разговора проинформировал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время контактах между представителями России и США. В Кремле отметили, что разговор Путина и Си Цзиньпина носил теплый и дружеский характер.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами