Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву из Москвы

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев условились встретиться в Москве 9 мая

Президент России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая, сообщает Кремль.

Согласно публикации, лидеры РФ, Белоруссии и Таджикистана сейчас проводят неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — отметили в Кремле.

Там добавили, что политики договорились встретиться в Москве 9 мая во время мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне в МИД России сообщили, что руководители нескольких государств Латинской Америки тоже посетят столицу в этот день, чтобы присутствовать на параде Победы. Департамент государственного протокола взял на себя организацию визитов и обеспечит все необходимые условия для их проведения.

Ранее россиянам рассказали, что будет с длинными выходными в мае.