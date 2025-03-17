В Кремле начались переговоры Путина и Рахмона

Переговоры лидеров РФ и Таджикистана в узком составе начались в Кремле

В Кремле начались переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время переговоров Путин выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана.

Кроме того, российский лидер сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин отметил, что Таджикистан активно работает в организации.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

До этого стало известно, что президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев впервые в истории проведут трехсторонний саммит.

Ранее Путин поговорил по телефону с Рахмоном.