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Глава нацразведки США с оптимизмом оценила предстоящий разговор Путина и Трампа

Глава нацразведки США Габбард: разговор Путина и Трампа будет продуктивным
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Mike Segar

Директор национальной разведки США Тулси Габбард считает, что предстоящий разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа обещает быть продуктивным. Об этом она высказалась в интервью телеканалу NDTV.

Глава нацразведки добавила, что во время запланированной на 18 марта беседы американский лидер «подтвердит его непоколебимую приверженность миру». Она обратила внимание, что разрешение конфликта на Украине стоит в приоритете для Трампа. Габбар подчеркнула, что хозяин Белого дома смотрит на конфликт «очень ясными глазами».

Утром 17 марта Дональд Трамп заявил, что собирается лично поговорить с Путиным 18 марта. Глава Белого дома считает, что сейчас дела с Россией «идут хорошо» и возлагает большие надежды на предстоящий разговор. Позже в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы лидеров двух стран созвониться во вторник.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Их встреча длилась около четырех часов. В ходе беседы президент России обсудил с Уиткоффом не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США, а также передал для Трампа информацию.

Ранее Политический обозреватель Андрей Пинчук порассуждал о содержании предстоящего разговора Путина с Трампом.

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