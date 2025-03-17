В Кремле подтвердили, что разговор Путина и Трампа состоится во вторник

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом запланирован на вторник, 18 марта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так. Во вторник действительно готовится такой разговор», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что собирается лично поговорить с Путиным 18 марта. Глава Белого дома считает, что сейчас дела с Россией «идут хорошо» и возлагает большие надежды на предстоящий разговор. Трамп отметил, что если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то конфликт может перерасти в третью мировую войну.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Их встреча длилась около четырех часов. В ходе беседы президент России обсудил с Уиткоффом не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США, а также передал для Трампа информацию.

Ранее эксперт порассуждал о содержании предстоящего разговора Путина с Трампом.