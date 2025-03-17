Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт порассуждал о содержании предстоящего разговора Путина с Трампом

Политолог Пинчук: разговор Путина с Трампом коснется перемирия на Украине
close
AP/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv порассуждал о содержании предстоящего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению эксперта, не стоит смешивать понятия «перемирие» и переговоры об условиях мира. Речь пойдет именно о первой части этого процесса, считает он.

«То есть об условиях непосредственно перемирия. То есть сейчас уже Россия после освобождения Курской области может говорить о текущей ЛБС, о формах контроля за ней и о параллельных требованиях приостановки проведения мобилизации на Украине на период перемирия и заморозки поставок вооружения», — сказал Пинчук.

Он также обратил внимание, что разговор глав государств намечен на годовщину вступления Крыма в состав России. Однако, по его словам, эти события никак не связаны.

17 марта Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский лидер считает, что сейчас дела с Россией «идут хорошо».

Глава Белого дома отмечал, что если не будет достигнуто прекращение огня, то конфликт между Москвой и Киевом может превратиться в третью мировую войну.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Ранее в США рассказали о двух этапах завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами