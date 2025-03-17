Эксперт порассуждал о содержании предстоящего разговора Путина с Трампом

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv порассуждал о содержании предстоящего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению эксперта, не стоит смешивать понятия «перемирие» и переговоры об условиях мира. Речь пойдет именно о первой части этого процесса, считает он.

«То есть об условиях непосредственно перемирия. То есть сейчас уже Россия после освобождения Курской области может говорить о текущей ЛБС, о формах контроля за ней и о параллельных требованиях приостановки проведения мобилизации на Украине на период перемирия и заморозки поставок вооружения», — сказал Пинчук.

Он также обратил внимание, что разговор глав государств намечен на годовщину вступления Крыма в состав России. Однако, по его словам, эти события никак не связаны.

17 марта Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский лидер считает, что сейчас дела с Россией «идут хорошо».

Глава Белого дома отмечал, что если не будет достигнуто прекращение огня, то конфликт между Москвой и Киевом может превратиться в третью мировую войну.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Ранее в США рассказали о двух этапах завершения конфликта на Украине.