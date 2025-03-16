Уиткофф дал оценку встрече с Путиным

Уиткофф сообщил, что встреча с Путиным была позитивной и длилась 3-4 часа

Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве длилась 3-4 часа и была позитивной. Об этом американский политик сообщил в эфире CNN.

«Встреча длилась где-то 3-4 часа, она была позитивной», — отметил он.

Уиткофф подчеркнул, что это была дискуссия, которая была основана на решении украинского конфликта.

Встреча состоялась 13 марта в Москве. После нее Уиткофф покинул российскую столицу и отправился в Соединенные Штаты. Незадолго до отлета Уиткофф посетил здание американского посольства в Москве, в котором провел около часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американский спецпредставитель предоставил российской стороне дополнительные сведения относительно возможного перемирия по Украине. В свою очередь, Путин через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и дополнительные сигналы», добавил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что Уиткофф приезжал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.