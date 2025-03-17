Трамп заявил, что собирается поговорить с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом пишет Reuters.

Американский лидер считает, что сейчас дела с Россией «идут хорошо».

«Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику», — заявил Трамп пресс-пулу Белого дома.

Трамп отмечал, что если не будет достигнуто прекращение огня, то конфликт между Москвой и Киевом может превратиться в третью мировую войну.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Сам Уиткофф рассказал, что встреча с российским лидером длилась 3-4 часа. Уиткофф подчеркнул, что это была дискуссия о решении украинского конфликта. Спецпосланник отметил, что Дональд Трамп ожидает разрешения ситуации за несколько недель. Чиновник также высказал мнение, что этого хотят и в России, и на Украине, а Москва и Киев «готовы» обсуждать детали договоренностей.

До этого в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон собирался передать эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее была названа причина отстранения специального посланника президента США по Украине Кита Келлога от переговоров по Украине.