Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьи наемники были замечены в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что контакты по данному вопросу осуществляются через делегации в ОБСЕ.

«Данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве «серых гусей» выполняют функции палачей на курской территории», — рассказал Мирошник.

The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также диверсионно-разведывательные группы почти полностью покинули территорию Курской области. По информации издания, на данный момент Киев контролирует лишь небольшой участок этой области, однако точно определить его размеры не представляется возможным.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в подполье сообщили о латиноамериканских наемниках в рядах ВСУ в Курской области.