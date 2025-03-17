Лебедев: в окружении в Курской области много латиноамериканцев из заградотрядов

В окружении в Курской области попало много наемников-выходцев из стран Латинской Америки. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, многие иностранцы занимают сержантские должности. Служили они в основном в заградительных отрядах.

The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также диверсионно-разведывательные группы почти полностью покинули территорию Курской области. По информации издания, на данный момент Киев контролирует лишь небольшой участок этой области, однако точно определить его размеры не представляется возможным.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее жительница освобожденной курской Суджи Анна Богунова рассказала о признаниях украинских солдат.