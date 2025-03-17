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Американские СМИ написали об отступлении ВСУ почти со всей территории Курской области

NYT: ВСУ и украинские ДРГ отступили почти со всей территории Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) почти полностью покинули территорию Курской области. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, на данный момент Киев контролирует лишь небольшой участок этой области, однако точно определить его размеры не представляется возможным.

По сообщениям украинских солдат, в регионе продолжаются интенсивные бои.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее под Суджей несколько человек получили ранения после обстрела ВСУ.

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