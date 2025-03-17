Отступление украинских войск с территории Курской области является очередным просчетом командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны царского! Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас», — написала депутат.

The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также диверсионно-разведывательные группы почти полностью покинули территорию Курской области. По информации издания, на данный момент Киев контролирует лишь небольшой участок этой области, однако точно определить его размеры не представляется возможным.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в подполье сообщили о латиноамериканских наемниках в рядах ВСУ в Курской области.