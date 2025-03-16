МИД Украины рассказал о главной задаче «команды по перемирию»

Команда, которая будет ответственна за подготовку и мониторинг возможного перемирия на Украине, уже формируется, ее главная задача – решить, как следить за режимом прекращения огня. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта», — подчеркнул он.

Глава МИД Украины добавил, что на фоне возможного перемирия могут быть привлечены наблюдательные миссии под эгидой «какого-либо международного учреждения».

До этого агентство Bloomberg писало, что предложенные российской стороной условия перемирия на Украине могут быть не приняты в Киеве и Брюсселе.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о возможных территориальных уступках.