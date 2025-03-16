Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на его выступление после участия в виртуальном саммите «коалиции желающих».

Украинский лидер подчеркнул, что вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, но позиция Киева остается неизменной.

«Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России», — заявил Зеленский.

14 марта в Белом доме подтвердили, что США обсуждают и с Москвой, и с Киевом статус этих территорий. Советник президента США Уолтц заявил, что стороны должны пойти на компромиссы для достижения мира. Президент США Дональд Трамп упомянул, что контроль над Запорожской атомной электростанцией также является часть переговоров. Неназванный дипломат республики утверждал, что в ходе переговоров в Джидде стороны обсуждали только вопрос территориальной целостности страны, а не территориальных уступок. Новые регионы уже закреплены в Конституции РФ, но Украина надеется вернуть территории с помощью дипломатии.

Ранее Зеленский призвал США не идти навстречу России в вопросе перемирия.