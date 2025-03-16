Украина и Европа не хотят принимать условия России по перемирию

Bloomberg: Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию

Предложенные российской стороной условия перемирия на Украине могут быть не приняты в Киеве и Брюсселе. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское агентство Bloomberg.

«Как ожидается, (предложенные Россией условия перемирия – прим. ред.) будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что США пока не отреагировали на предложения Москвы. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от США.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от президента России Владимира Путина согласиться на условия перемирия, выдвинутые украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом западные лидеры не хотят слушать каких-либо требований со стороны Москвы.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как можно было намного раньше решить конфликт на Украине.