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Лукашенко улетел из России

Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию
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Владимир Песня/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко вернулся в Минск после визита в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко приехал на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 13 марта. Пресс-секретарь высокого гостя Наталья Эйсмонт рассказала, что политики много общались неформально. По ее словам, при этом лидеры большую часть времени уделили обсуждению рабочих вопросов в «располагающей, дружеской обстановке». Эйсмонт уточнила, что 14 марта они час говорили тет-а-тет, а перед пресс-конференцией обсудили «огромный спектр вопросов».

Кроме того, белорусский лидер дал интервью программе «60 минут». В нем Лукашенко рассказал о том, что российскому лидеру тайно звонили украинские политики, а также заявил, что конфликт на Украине может закончиться в этом году. 15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.

Ранее в МИД Украины назвали Лукашенко «тараканом» после слов о «гниде» Зеленском.

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