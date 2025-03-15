Пресс-секретарь Лукашенко назвала его личные отношения с Путиным «беспрецедентными»

Во время визита в РФ президент Белоруссии Александр Лукашенко много общается неформально со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказала пресс-секретарь высокого гостя Наталья Эйсмонт каналу «Первый информационный».

По ее словам, во время такого общения лидеры большую часть времени уделяют обсуждению рабочих вопросов в «располагающей, дружеской обстановке». Эйсмонт отметила, что 14 марта политики час говорили тет-а-тет, а перед пресс-конференцией обсудили «огромный спектр вопросов».

«Конечно, много [неформального общения], впрочем, как и обычно. Потому что характер отношений дружеский, глубокий, я бы сказала, беспрецедентный, именно личный, что, в первую очередь, работает на общегосударственную союзную повестку», — сказала пресс-секретарь.

15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества и договорились встретиться в Москве 9 мая.

Ранее в МИД Украины назвали Лукашенко «тараканом» после слов о «гниде» Зеленском.