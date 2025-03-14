«Пахнет миром». Лукашенко — о звонках Путину из Киева и Зеленском, который «был как сын»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приехавший в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, дал интервью программе «60 минут». В нем Лукашенко рассказал о том, что российскому лидеру тайно звонили украинские политики, а также заявил, что конфликт на Украине может закончиться в этом году. О чем еще говорил белорусский президент — в материале «Газеты.Ru».

О звонках Путину с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину звонили из Киева. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «60 минут», его отрывок опубликовала в своем Telegram-канале ведущая Ольга Скабеева.

Президент Белоруссии уточнил, что сейчас на Украине нет договороспособных политиков, однако некоторые представители власти общались с Путиным.

«Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Но мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее.

Хотя — я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович [Путин] скажет — он разговаривал с ними. Они (украинские политики. — «Газета.Ru») ему звонили, рассказывали, он разговаривал с некоторыми. Это была непубличная договоренность, что они будут говорить», — уточнил Лукашенко.

Он не стал раскрывать имена звонивших и заявил, что это были непубличные беседы, обнародовать которые президент Белоруссии не может, так как у него нет таких полномочий.

«Но он (президент РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru») мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», — отметил Лукашенко.

«Володя был мне как сын, но поступил как гнида»

Президент Белоруссии также рассказал о своем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прокомментировав ситуацию, когда ранее назвал того гнидой.

«Володя был мне как сын, но поступил как гнида. Это как его назвать? Я тогда так и называл. Ну это, наверное, некрасиво с моей стороны, но точно было. Так нельзя поступать», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что раньше был с президентом Украины в хороших отношениях и давал ему советы. По словам белорусского лидера, если бы Зеленский тогда его послушал, то «была бы другая ситуация».

Лукашенко также высказался о возможных выборах на Украине. Он заявил, что не стал бы «педалировать этот вопрос».

«И, вы заметьте, Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему», — добавил белорусский лидер.

При этом Лукашенко также выразил мнение, что Владимир Зеленский не выиграет эти выборы.

Говоря о том, даст ли президент Белоруссии политическое убежище Зеленскому, тот отметил, что украинский лидер не поедет в республику, так как там нет «особняков и дач его».

«Они на Лазурном берегу, они в Англии, там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет, там они уже обосновались. Сюда не поедет», — уточнил Лукашенко.

О белорусско-украинской границе

Кроме этого, Лукашенко также заявил, что на белорусско-украинской границе есть «окна», через которые сотрудничают русские, украинцы и белорусы несмотря на то, что она максимально защищена.

«Мы, россияне и они (украинская сторона. — «Газета.Ru») с нами. Обмен погибшими — сотнями, обмен военнопленными — сотнями», — уточнил он.

При этом президент Белоруссии добавил, что граница заминирована и забаррикадирована настолько, что «даже ни петух, ни курица не пройдут через эту границу».

О перемирии и мире

Говоря о перемирии на Украине, предложенном США, Лукашенко заявил, что обсудит эту идею с Путиным 14 марта.

«Вчера [Путин] выслушал американца (спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. — «Газета.Ru»). Согласился или нет, он (президент РФ. — «Газета.Ru») мне сейчас расскажет. Поужинаем и как обычно до ночи проговорим, в том числе [обсудим] и этот вопрос», — рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что по предложению о перемирии остается «много вопросов». Кроме того, президент Белоруссии снова повторил, что у администрации Трампа нет четкого плана урегулирования конфликта, а Вашингтон сейчас прощупывает почву, смотря, какие из их предложений сработают. В то же время он подчеркнул, что в усилиях американцев нет подвоха, однако верить им все равно нельзя.

«Факты на стол, будем смотреть эти конкретные факты и принимать решение, чтобы не надули, как Путин говорит, как в прежние времена. Чтобы вокруг пальца не обвели», — отметил Лукашенко.

«По мановению палочки такое не заканчивается». Какое будущее у переговоров по Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня... 14 марта 19:05

Он также добавил, что конфликт на Украине может закончиться уже в этом году.

«Пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся что-то сделать с этим, остановить его», — выразил мнение президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, ресурс для продолжения конфликта уже исчерпан.

О войне в Европе

Кроме этого, белорусский лидер заявил, что Европе уже сейчас надо договариваться с Россией, иначе в скором времени ей «будет труба».

«Если договорятся Америка с Россией, им (европейским странам. — «Газета.Ru») действительно будет труба. Хана им будет, как у нас в России и Белоруссии говорят. Поэтому они бы послушали и взяли голову в руки, если у кого-то там есть такая возможность, и делали бы это. Если договорится Россия с Америкой, им труба. Чтобы американцы с одной стороны, россияне — с другой не загнали их в трубу <...>, им надо сейчас сюда идти и сказать: «Ребята, ну, — не надо на коленях, мы не хотим, чтобы они тут ползали, и Путин этого не хочет, — ну давайте разговаривать, договариваться», — считает Лукашенко.

Он также уточнил, что никакой войны, которой так боятся на Западе, в Европе не будет, так как «никакой войны Путин, руководство России не планируют».

«Мы наелись на этом примере (Украины. — «Газета.Ru»). <...> Зачем это нам надо? Это им (европейским странам. — «Газета.Ru») надо, чтобы напрягать ситуацию», — сказал президент Белоруссии.

Об «Орешнике»

Отдельно Лукашенко также рассказал о производстве «Орешника». По его словам, Белоруссия уже в конце этого года готова поставить на вооружение две установки новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности. При этом президент республики отметил, что пока не решен вопрос о том, где может быть размещен «Орешник» на белорусской территории.

«Думаю, сегодня и завтра мы обсудим с Владимиром Владимировичем [Путиным] эти вопросы. Торопиться тут незачем, спешка нам ни к чему сейчас. Нет такой необходимости быстрее, завтра где-то под Оршей поставить «Орешник». Надо — поставим. Если это надо будет. Это же серьезное оружие. Его на коленке за полгода или за один месяц не сделаешь», — заключил Лукашенко.