В МИД Украины назвали Лукашенко «тараканом» после слов о «гниде» Зеленском

Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий в соцсети X отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что «Володя (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») был мне как сын, но поступил как гнида».

Представитель внешнеполитического ведомства Украины написал, что оскорбления в адрес главы его государства недопустимы.

«Кроме того, переход в область энтомологии (раздел зоологии, изучающий насекомых; зд. речь идет о втором значении слова «гнида», которое обозначает не только ничтожного, подлого человека, но и яйцо вши. — «Газета.Ru») таракану точно не пойдет на пользу», — написал дипломат.

В интервью Лукашенко сообщил, что раньше был с президентом Украины в хороших отношениях и давал ему советы. По словам белорусского лидера, если бы Зеленский тогда его послушал, то «была бы другая ситуация». Лукашенко считает, что сейчас на Украине нет договороспособных политиков, однако некоторые представители власти якобы тайно звонили российскому лидеру. Президент Белоруссии также заявил, что конфликт на Украине может закончиться в этом году.

Ранее Трамп не смог вспомнить, что назвал Зеленского диктатором.