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Президент Республики Сербской выразил заинтересованность в сделке с Трампом по металлам

Додик заявил о готовности обсудить сделку с Трампом по редкоземельным металлам
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Nedim Grabovica/Global Look Press

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью журналу The American Conservative выразил заинтересованность в сделке с президентом США Дональдом Трампом по редкоземельным металлам.

«Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом», — сказал он.

По его словам, восточный регион Республики Сербской богат залежами лития, магния и других редкоземельных минералов. Их коммерческая стоимость превышает $100 млрд, отметил Додик.

Он добавил, что республика до сих пор не предоставляла права на добычу «ни одной стране или иностранной компании», однако готова сделать такое предложение Трампу.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров украинской и американской делегаций в Джидде, заявил, что Киев готов подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с США. Трамп допустил, что может снова пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Заявление было сделано вскоре после окончания переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной.

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