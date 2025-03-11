Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главы государств Дональд Трамп и Владимир Зеленский поручили окружению довести до подписания сделку по полезным ископаемым Украины, на переговорах в Джидде эта тема не затрагивалась. Об этом пишет РИА Новости.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты дали понять Украине, что эта сделка сохраняет значение, однако приоритет – добиться мира.

Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде. Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермак подвел итоги переговоров США и Украины.