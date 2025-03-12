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Зеленский объявил решение по сделке с США по редкоземельным металлам

Зеленский: Украина готова заключить сделку с США по редкоземельным металлам
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Киев готов подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров украинской и американской делегаций в Джидде, передает издание «Бабель» в своем Telegram-канале.

«Мы готовы подписать рамочное соглашение о редкоземельных металлах. Нет никаких секретов за кулисами», — высказался украинский лидер.

12 марта в Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве РФ и США по ископаемым. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможности для сотрудничества Москвы и Вашингтона по экономическим проектам существуют, но пока стороны их не обсуждают.

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России возобновить поставки алюминия на американский рынок. Кроме того, глава государства не исключил сотрудничества Москвы и Вашингтона по недрам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее Сальдо раскрыл причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам.

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