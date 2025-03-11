Зеленского могут снова пригласить в Белый дом после скандала

Трамп заявил, что может снова пригласить Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп допустил, что может снова пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

Заявление было сделано вскоре после окончания переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Накануне стало известно, что Зеленский извинился перед американским коллегой за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив ему письмо.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Ранее стало известно, что брат вице-президента США воевал за ВСУ.