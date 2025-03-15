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В ЕС призвали Зеленского сдаться

Финский профессор Малинен заявил, что Зеленский должен сдаться
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сдаться. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться. Позитивные изменения начнутся сразу же», — написал профессор.

7 марта депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что США готовят замену украинского президента на более сговорчивую «для капитуляции» фигуру, а самого Зеленского могут попытаться устранить физически.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сказал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Тогда же Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в США раскрыли, что ждет Зеленского после капитуляции Украины.

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