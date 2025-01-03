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В США раскрыли, что ждет Зеленского после капитуляции Украины

Политолог Доктороу: Зеленского после капитуляции ждет расправа
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Kevin Lamarque/Reuters

После капитуляции Украины украинского лидера Владимира Зеленского ожидает расправа без суда и следствия. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

«Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского… ясно дали понять, что его линчуют», — подчеркнул он.

По словам Доктороу, украинский лидер убежит из страны, как только станет очевидной приближающаяся капитуляция киевского режима.

До этого американский научный исследователь Майк Адамс прокомментировал слова украинского президента о том, что он может согласиться на прекращение огня и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

Он заявил, что Зеленский может лишь выбрать цвет ручки, которой подпишет акт о безоговорочной капитуляции.

Ранее в Госдуме рассказали об обрушении фронта для ВСУ.

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