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Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти

Путин: России было бы выгодно, чтобы Зеленский оставался у власти
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии шансов на переизбрание Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Путина, вероятность победы Зеленского стремится к нулю и может быть искусственно повышена только при массированной фальсификации результатов голосования. При этом Путин отметил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Путин также отметил, что указ Зеленского о запрете переговоров с Россией поставил украинского лидера в безвыходное положение. По его мнению, это решение прекратило любые попытки мирного урегулирования конфликта, приведя к тупику, из которого Зеленский сам не может выбраться.

Российский лидер охарактеризовал действия украинского коллеги как нелепые приказы, мотивированные не стратегическими военными соображениями, а сугубо политической конъюнктурой.

Ранее Зеленский заявил, что хочет встретиться с Трампом раньше Путина.

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