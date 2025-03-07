В Раде заявили, что Зеленского могут физически устранить

США готовят замену президента Украины Владимира Зеленского на более сговорчивую «для капитуляции» фигуру, а самого Зеленского могут попытаться устранить физически. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, рассматривают сразу несколько потенциальных кандидатов на пост президента. По мнению Безуглой, среди них есть «ватноватые трамписты». Например бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович, депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрий Разумков, а также несколько «откровенно пророссийских деятелей».

Также, по словам Безуглой, в списке претендентов лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного кандидата, который вернет Украину в вассалитет и не будет сопротивляться. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — написала депутат.

К тому же, на данный момент активно рассматривают на пост президента и кандидатуру экс-главкома украинских войск Валерия Залужного как «проукраинского кандидата», утверждает Безуглая. Еще она упомянула про олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, отметив, что их «исследуют».

Ранее Арестович заявил, что Зеленского «заворачивают в салат, чтобы продать Трампу».