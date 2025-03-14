Ушаков подтвердил восстановление каналов связи между РФ и США

Ушаков: диалог между РФ и США осуществляется через ряд каналов связи

Диалог между Россией и Соединенными Штатами осуществляется через ряд каналов связи. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — сообщил Ушаков.

Также президент России Владимир Путин отметил, что с пониманием относится к заявлению своего американского коллеги Дональда Трампа с просьбой пощадить бойцов ВСУ в Курской области.

14 марта Трамп заявил, что США провели продуктивные переговоры с Путиным. Он также рассказал, что «тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками», и попросил российское руководство их пощадить.

12 марта Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США.