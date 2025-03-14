Путин заявил, что РФ с пониманием отнеслась к словам Трампа о гуманности

Путин: Россия с пониманием относится к призыву Трампа пощадить ВСУ под Курском

Президент России Владимир Путин отметил, что с пониманием относится к заявлению своего американского коллеги Дональда Трампа с просьбой пощадить бойцов ВСУ в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

«Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — сказал глава российского государства.

14 марта Трамп заявил, что США провели продуктивные переговоры с Путиным. Он также рассказал, что «тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками», и попросил российское руководство их пощадить.

12 марта Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США.