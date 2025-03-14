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Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США

Путин на встрече с Совбезом назвал сложным восстановление отношений с США

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, посвященное восстановлению российско-американских отношений. Об этом сообщает ТАСС .

Глава государства охарактеризовал этот процесс как «сложный», но подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги для налаживания диалога. Президент подчеркнул, что отношения РФ и США были уничтожены прежней американской администрацией.

«Администрация Трампа делает все возможное, чтобы восстановить хотя бы часть взаимодействия между нашими странами», — заявил Путин.

Президент отметил, что путь к нормализации отношений требует времени и взаимных уступок, учитывая накопившиеся противоречия.

В пятницу Трамп заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена виновата в том, что отношения Вашингтона и Москвы так сильно испортились.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

Ранее в Германии заявили, что Путин поставил США в затруднительное положение.

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