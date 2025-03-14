Лукашенко заявил, что Зеленский не сможет выиграть выборы на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что действующий глава Украины Владимир Зеленский не сможет победить на президентских выборах, если они будут проведены. Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1».

«Там же ясно, что Владимир Александрович не выиграет. Он не выиграет выборы», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине не должен становиться предметом внешнего давления.

«Если будут наседать: «выборы, выборы» — это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему», — добавил он.

В пятницу председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что РФ нет смысла соглашаться на 30-дневное перемирие с Украиной, если Киев не планирует отменять военное положение и проводить президентские выборы.

Согласно опросу Ipsos, если бы президентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский одержал бы победу.

Ранее в России начали «обратный отсчет» для Зеленского.