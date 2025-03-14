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Лукашенко оценил шансы Зеленского на выборах президента Украины

Лукашенко заявил, что Зеленский не сможет выиграть выборы на Украине
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что действующий глава Украины Владимир Зеленский не сможет победить на президентских выборах, если они будут проведены. Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1».

«Там же ясно, что Владимир Александрович не выиграет. Он не выиграет выборы», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине не должен становиться предметом внешнего давления.

«Если будут наседать: «выборы, выборы» — это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему», — добавил он.

В пятницу председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что РФ нет смысла соглашаться на 30-дневное перемирие с Украиной, если Киев не планирует отменять военное положение и проводить президентские выборы.

Согласно опросу Ipsos, если бы президентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский одержал бы победу.

Ранее в России начали «обратный отсчет» для Зеленского.

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