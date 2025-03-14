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В России начали «обратный отсчет» для Зеленского

Рогов: для Зеленского начался обратный отсчет с разгромом ВСУ в Курской области
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Efrem Lukatsky/AP

Для украинского лидера Владимира Зеленского начался «обратный отсчет» на фоне завершения разгрома украинской армии в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Для режима Зеленского наступает обратный отсчет не просто на курском фронте, но и в целом», — подчеркнул он.

По словам Рогова, поэтому украинский лидер в этой связи «готов на любые перемирия». Разгром группировки ВСУ на территории Курской области, отметил он, не способствует поднятию морального духа украинских войск.

На Украине нет единства мнений относительно поддержки Владимира Зеленского, писало британское издание Financial Times. После яркой ссоры с Трампом в Овальном кабинете Белого дома рейтинги украинского лидера среди населения несколько подросли — но многие местные политики и чиновники полагают, что Украина «находится в финальной стадии президентства Зеленского», а политические оппоненты вовсю готовятся к новым выборам главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине объяснили, почему Киеву невыгодно перемирие.

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