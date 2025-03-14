В России назвали условие, которое Украина должна выполнить ради перемирия

Политик Рогов: без выборов на Украине перемирия не будет

России нет смысла соглашаться на 30-дневное перемирие с Украиной, если Киев не собирается отменять военное положение и проводить президентские выборы. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Режим Зеленского ясно дает понять, что он не думает заниматься поиском мирного решения проблемы. По сути, они настаивают на перемирии, чтобы перегруппироваться. Затем команда Зеленского продолжит боевые действия. Россию такой вариант категорически не устраивает», — подчеркнул Рогов.

По его мнению, сначала Украина должна выполнить вышеуказанные условия, и только потом говорить о перемирии.

14 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военное положение в стране в случае достижения 30-дневного перемирия не будет отменено. Выборы, по его словам, также пока проводиться не будут.

Накануне президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение должно привести к долгосрочному миру, отметил российский лидер.

Ранее в Госдуме предостерегли от провокаций Украины после возможного перемирия.