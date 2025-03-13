The Economist: если бы выборы на Украине проходили сейчас, Зеленский победил бы

Если бы президентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский одержал бы победу. К такому выводу пришло издание The Economist на основе телефонного опроса, проведенного компанией Ipsos среди 1000 украинцев.

Свыше 70% респондентов одобряют его работу, а 80% считают его легитимным главой государства. 62% выступают против проведения голосования до окончания боевых действий, 19% допускают его только в случае перемирия. Лишь 14% поддерживают идею срочных выборов, которую ранее озвучивал Белый дом.

По данным опроса, Зеленский значительно опережает своего потенциального соперника — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Последний пользуется популярностью в основном среди избирателей старшего возраста, склонных к жесткой позиции в отношении конфликта.

Наибольшая лояльность к Зеленскому наблюдается среди женщин, молодежи и жителей восточных регионов Украины. Залужный сильнее представлен в аудитории 55+, которая чаще выступает против компромиссов.

На Украине нет единства мнений относительно поддержки Владимира Зеленского, пишет британское издание Financial Times. После яркой ссоры с Трампом в Овальном кабинете Белого дома рейтинги украинского лидера среди населения несколько подросли — но многие местные политики и чиновники полагают, что Украина «находится в финальной стадии президентства Зеленского», а политические оппоненты вовсю готовятся к новым выборам главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине провозгласили «заключительный акт» власти Зеленского.