На борту столкнувшегося с танкером судна Solong находились пять граждан России

Посольство: на столкнувшемся с танкером судне Solong находились пять граждан РФ

На борту судна Solong, которое столкнулось с танкером у берегов Великобритании, находились пять граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Британии, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что все члены экипажа живы, их состояние не вызывает беспокойства.

13 марта сотрудники консульского отдела посольства РФ провели телефонную беседу с капитаном.

«Он чувствует себя хорошо. Ему предоставлены переводчик и адвокат, с которыми мы поддерживаем постоянный контакт», — заявили в дипмиссии.

Посольство также взаимодействует с супругой задержанного капитана и британскими властями, включая полицейский участок, где он содержится.

Накануне британские правоохранительные органы сообщили о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению грузового судна Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Позднее стало известно, что контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианид натрия.

Ранее сообщалось, что в Британии пытаются справиться с разливом топлива в Северном море.