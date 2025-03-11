В Британии пытаются справиться с разливом топлива в Северном море

AP: в Британии рассчитывают справиться с разливом топлива в Северном море

Службы Великобритании имеют все необходимое оборудование для ликвидаций последствий разлива нефтепродуктов в Северном море после столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Показатели качества воздуха сейчас в норме, а береговая охрана имеет достаточное оснащение для локализации и ликвидации любых разливов топлива», — сказал министр жилищного строительства и планирования Мэтью Пенникук.

Что касается экологических последствий, они, по версии экспертов, будут зависеть от множества факторов, включая «размер разлива, погодные условия, морские течения, волны на воде, характер ветра и тип разлитой нефти».

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Позже на борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.